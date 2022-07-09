經濟衰退前景 廣告預算恐遭下修 富國調降3家媒體股評級

經濟衰退迫在眉睫，投資者擔心廣告支出可能會急劇下降，急忙自媒體股撤資，分析師也下調媒體股評級和目標價。

富國銀行分析師 Steven Cahall 周五 (8 日) 下調 3 檔高槓桿媒體股評級，甚至將其中一家股票目標價降至 0。「我們所有的渠道調查都表明，廣告衰退趨勢正加劇，廣播和數位廣告等周期較短的廣告業務正迅速萎縮。」

Cahall 認為廣播電台的未來之路特別艱難，他預估 2023 年廣播電台營收將下降約 10%。

他指出，2001 年網路泡沫化破滅後引起經濟低迷，企業對廣播廣告的支出縮減 10% 以上。2008 年至 2009 年金融危機中，廣播廣告支出下降 25%。2020 年初因新冠肺炎疫情大爆發，廣播廣告支出也下降 25%。

他將無線電廣播公司 iHeartMedia (IHRT-US) 股票評級自「加碼」降為「等權重」，目標價自 23 美元下修至 9 美元。廣播市場較小型業者 Audacy (AUD-US) 的股票評級自「等權重」降為「減持」，目標價自 2 美元砍至 0 美元。

至於高槓桿率的戶外廣告牌營運商 Clear Channel Outdoor (CCO-US)，他將其評級自「加碼」降為「等權重」，目標價自 4 美元下修至 1.5 美元。

在遭調降評級和目標價後，這 3 檔股票均遭拋售。iHeart 周五下跌 2.17% 至每股 7.20 美元；Audacy 跌逾 9% 至每股 88 美分； Clear Channel Outdoor 重挫 12.6% 至每股 1.11 美元。

今年迄今 Clear Channel 和 Audacy 均已下跌 66%，而 iHeart 約跌 67%。