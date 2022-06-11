沒閒錢打廣告！微軟恐停止電視廣告活動 以節省成本

面臨消費者支出恐越來越少，微軟 (MSFT-US) 可能停止其電視廣告活動以節省資金。

《Business Insider》(商業內幕) 援引微軟 3 位不具名消息人士說法，稱微軟公司暫停電視廣告活動。此前《Variety》報導，微軟將不出席電視業的季前發布會 (TV Upfront)，即美國各大電視網預賣電視廣告時段的活動。微軟並未回應置評請求。

根據報導，1 位知情人士表示，面對利率上升和供應鏈挑戰，微軟削減廣告支出以避免裁員。

消息人士表示，微軟 2021 年的電視廣告活動支出估計為 2.948 億美元。Xbox 等微軟各公司的其他全球廣告仍將由行銷公司 IPG 的麥肯世界集團 (McCann Worldgroup) 處理。

微軟周五 (10 日) 大跌 11.80 美元或 4.46%，收每股 252.99 美元。那斯達克綜合指數下跌 3.52%。由於最新公布的消費者物價指數 (CPI) 顯示，美國通膨率仍在 40 年高點，投資者認為 Fed 將維持積極升息以抗通膨，導致美股大跌。

由於經濟不確定性，微軟也是近期一波宣布今年放緩招聘的大型科技公司。據《彭博》報導，微軟 Windows、Office 和 Teams 聊天和會議軟體組將尤其受招聘放緩決策的衝擊。

微軟本月稍早也下修對 6 月季度的財務預期。