廣告巨頭下修全球廣告支出增長預期 仍看好整體市場表現

廣告巨頭陽獅集團 (Publicis Groupe) 以俄烏戰爭為由，下調今年的全球廣告支出增長預期，但也表示，即使面對通膨與供應鏈阻力，廣告市場依舊強勁，為市場注入一劑強心針。

陽獅旗下媒體代理商 Zenith 預估，2022 年全球廣告支出將增長 8% 至 7810 億美元，增幅低於去年底預估的 9.1%。

下修預期主要和俄烏戰爭導致企業客戶大砍俄羅斯及周邊鄰國的廣告支出有關，Zenith 預估，俄烏衝突將導致今年中歐和東歐廣告支出下滑 26%。

年初爆發戰爭以來，包含麥當勞 (MCD-US)、安布英博 (AB InBev) 和 Netflix(NFLX-US) 在內，已有上百家公司相繼退出俄羅斯業務，這起衝突也在數位廣告界掀起寒蟬效應，衝擊 Meta(FB-US) 等科技公司。

儘管如此，Zenith 表示，受到北京冬奧、美國期中選舉以及世界杯足球賽提振，整體廣告支出仍有望在今年實現強勁增長，其中，北美廣告支出料增長 12% 至 3320 億美元。

過去幾個月以來，分析人士普遍擔憂，高通膨、供應鏈瓶頸和大宗商品價格走高等阻力可能動搖全球廣告市場，即使存在不利因素，Zenith 表示，廣告支出仍處在正向發展的軌道上。

Zenith 認為廣告市場之所以具有彈性，部分可歸因於持續增長的消費者支出，因人們希望能彌補疫情期間錯過的娛樂體驗，例如旅遊或是看電影，在消費支出維持健康的情況下，仍有許多企業維持廣告支出。

Zenith 預估，今年全球數位廣告支出將增長 13% 至 4720 億美元，增幅略低於去年底預期的 13.7%。因電視收視率低迷，導致品牌紛紛轉向數位廣告，Zenith 預估今年有 62% 的廣告預算用在數位媒體，略高於去年的 59%。