WSJ： Google已向監管方讓步 提議分拆部分廣告業務

知情人士透露，AlphaBet(GOOGL-US) 旗下 Google 已向美國司法部讓步，提議將部分廣告業務分拆為 Alphabet 旗下另一獨立實體，試圖阻止任何針對其龐大廣告業務的反壟斷訴訟。

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，作為讓步的一部分，Google 建議拆分旗下廣告業務，資產價值可能高達數百億美元，具體取決於資產涵蓋範圍。

知情人士也稱，目前還不確定美國司法部是否會對這項提議感到滿意，因官員曾經表示，他們傾向對 Google 的廣告業務進行深度的結構性改革，而非改變商業行為。

美國司法部長期調查 Google 在網路廣告市場的角色，認為該公司濫用在市場上的優勢地位，並藉此圖利。知情人士表示，司法部最快今年夏天就會針對 Google 廣告技術的反競爭行為提起訴訟。

針對上述報導，Google 透過聲明回應，公司持續和監管機構接觸，盼能緩解他們的疑慮，但也強調，並沒有出售或退出廣告業務的計畫。

除了美國外，Google 廣告技術也面臨來自歐盟的反壟斷調查。

部分知情人士表示，Google 已提出一項計畫，盼能解決與 YouTube 相關的反競爭指控，據稱 Google 可能允許競爭對手直接於自家的影音服務代理廣告銷售。目前在 YouTube 上購買廣告的唯一方法是使用 Google 的廣告購買工具。