歐盟擬推《數位服務法》 谷歌等大型線上平台面臨新支出

據報導，一份文件顯示，歐盟有望在月底一致同意通過《數位服務法》(DSA)，向大型線上平台徵收年淨利 0.1% 的監管成本費用，這將是歐盟委員會首次徵收類似的費用。

文件中指出，年度監管費的總額，應基於歐盟委員會根據本條例實行監管任務所產生的成本預估，該費用不得超過超大型線上平台 (或超大型搜索引擎) 供應商上一財政年全球年淨利的 0.1%。歐盟委員會將受 DSA 約束的超大型線上平台定義為每月活躍用戶達 4500 萬以上。

文件中也表示，非營利性平台供應商則免交這些費用，例如維基百科和研究機構等公司。

有知情人士透露，歐盟反壟斷專員 Margrethe Vestager 上月曾表示，這筆監管費用每年有望籌資 2000 萬歐元至 3000 萬歐元。

在 1 年多前，Vestager 提出《數位服務法》，迫使科技巨頭採取更多措施處理平台上的非法內容。Vestager 當時也表示，如果能加把勁並且夠幸運的話，在 4 月底完成這一法案是可能的。

受到該法案監管的目標之一谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 表示：「我們希望《數位服務法》的實施能夠取得成功，並繳交適當的監管費用，只要此費用有詳細的計算方法支持，並與產業標準相稱。」