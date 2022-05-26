谷歌再遭英國反競爭機構調查線上廣告壟斷地位

英國競爭監管機構針對谷歌 (GOOGL-US) 在廣告技術市場中的角色展開新的調查。

這是針對谷歌在英國的廣告業務的第二次重大反壟斷調查。今年稍早時，競爭和市場管理局 (CMA) 與歐盟對谷歌和臉書母公司 Meta (FB-US) 展開個別調查，原因是擔心這兩家公司之間在 2018 年被稱為「絕地藍」(Jedi Blue) 的協議，在數位廣告領域進行限制性競爭。

CMA 周四 (26 日) 表示，它正在評估谷歌在廣告技術行業的角色是否會扭曲競爭。這家網路巨頭是線上廣告市場的主導者。

CMA 表示，谷歌既是一個需求平台，為行銷人員提供出版商的廣告內容，同時又是一個廣告交易平台，讓廣告商在出版商網站上競爭廣告空間。它還營運管理出版商內容的廣告服務器。

監管機構擔心谷歌可能非法偏袒自有的廣告交易服務，損害競爭對手的利益。CMA 還擔心谷歌會限制其廣告交易與第三方廣告服務器的兼容性，以使競爭的廣告服務器更難競爭。

CMA CEO 柯斯切利 (Andrea Coscelli) 發表聲明表示：「這個領域的競爭減弱可能會減少出版商的廣告收入，它們可能被迫降低內容質量以削減成本或將內容置於付費牆之後。」

他指出，「這也可能會提高廣告商的成本，這些成本會透過廣告商品和服務以更高價格轉嫁出去。」

英國和歐盟稍早對「絕地藍」進行競爭調查。據了解，該交易涉及谷歌和 Meta 操縱線上廣告拍賣和非法定價。

CMA 希望在一個名為「數位市場部」的新監管機構下擁有更多權力來審查科技巨頭的反競爭行為。新監管機構概念於 2020 年提出，有權對違反新數位規則的科技公司處以高達全球年收入 10% 的罰款。然而，政府尚未賦予監管機構施加這些罰款的權力。