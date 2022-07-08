〈貴金屬盤後〉美元升勢緩 金價收高 終結逾3年來最長連跌 

美元暫停升值，激勵投資人逢低買進黃金，黃金期貨周四 (7 日) 收高，為八日來首見，並終結連七日下跌，這是逾三年來最漫長的連跌走勢。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤上漲 3.20 美元或 0.2%，報每盎司 1739.70 美元，

黃金期貨前日收在去年 9 月以來最低點，連七日下跌則是 2019 年 3 月 5 日以來最長連跌紀錄。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 說，黃金跌到 1750 美元以下之後，出現逢低搶進的買盤，美元不再進一步升值也帶動黃金反彈。

美元周四趨於穩定，追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 約報 107.12，因而減輕黃金和工業金屬的賣壓。

美元升值，代表以美元計價的黃金對海外買家變得更昂貴，進而打壓需求和價格。

Zaner 分析師說，對黃金而言，下跌依然是阻力最小的路徑，黃金多頭陣營不樂見美元強勁，但匯市交易顯然認為美元升值仍將是主導力量。

美國聯準會 (Fed) 周三發布 6 月會議紀錄，內容顯示決策官員為了壓制通膨，討論把利率升到更具限制性水準。從 Fed 3 月升息以來，黃金共已跌掉約 300 美元。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，投資人應該謹慎看待黃金的任何反彈，賣壓隨時可能捲土重來，美元和利率上升的大環境並未改變。

美國本周五將公布 6 月非農就業報告，可能讓黃金劇烈震盪。周四的數據顯示，上周首次申請失業救濟金人數增加，且企業對勞工需求減少，6 月遭裁員人數竄升到 16 個月新高。

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