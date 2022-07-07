〈貴金屬盤後〉美元高歌猛進 金價連七黑 收在2021年9月以來低點

美元高歌猛進，使黃金期貨周三 (6 日) 連續第七個交易日下挫，收在去年 9 月以來低點。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 27.40 美元或近 1.6%，報每盎司 1736.50 美元，是去年 9 月初以來最低點，連七日下跌則是 2019 年 3 月 5 日以來最長連跌紀錄。

FxPro 資深市場分析師 Alex Kuptsikevich 說，黃金下跌的主因是美元指數大幅上揚。美元升值，使得以美元計價的黃金對海外買家變得更昂貴，進而打壓需求和價格。

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY)，周三上漲 0.5% 至 107.03。歐元兌美元貶破 1.02。

另一個導致黃金走低的原因，可能是全球經濟展望惡化導致白銀等工業金屬下跌，這股賣壓也開始影響黃金。

Kuptsikevich 說，黃金已經跌到去年底以來的低點，這個水準展現買家的實力和潛在的巨大賣壓。

美國聯準會 (Fed) 在黃金期貨收盤約半小時過後公布 6 月會議紀錄，內容鷹派但大致在市場意料中，因此黃金電子盤交易變動不大。

美國本周五將公布 6 月非農就業報告，可能讓黃金劇烈震盪。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說，Fed 暗示可能把利率升到更限制性的領域，讓金屬市場絲毫沒有喘息的機會。就算周五的非農就業人數增幅疲軟，黃金若要恢復較持久的上升趨勢，仍要等待下周三的美國消費者物價指數 (CPI)。

其他金屬商品交易

9 月交割的白銀期貨上漲 4 美分或 0.2%，報每盎司 19.159 美元，連五日跌勢止步。

9 月交割的銅期貨下跌 1 美分或 0.2%，報每磅 3.408 美元。

10 月交割的白金期貨下跌 9.80 美元或約 1.2%，收每盎司 840.90 美元。

9 月交割的鈀金期貨下跌 22.50 美元或 1.2%，收每盎司 1896.30 美元。

投資人擔心歐洲天然氣危機、美國經濟減速、中國疫情重燃，如此晦澀的全球經濟展望，使工業金屬再度下跌，但銅價周三的跌幅已比前日的 5% 和緩不少，鎳、鋅下挫，鋁、鉛回升。