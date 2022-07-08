推特稱日刪逾百萬個垃圾帳號 盼推動馬斯克收購步伐

推特高層周四（7 日）在簡報會議上表示，公司目前每天刪除超過 100 萬個垃圾帳號，並重申垃圾帳號數量不多，有意向馬斯克喊話以推進收購。

截稿前，推特 (TWTR-US) 盤中股價上漲 2.22%，每股暫報 39.06 美元，市值為 298.34 億美元。

推特曾多次表示，平台上的垃圾帳號不到現有用戶數的 5%，而馬斯克也抱怨過推特上的假帳號遠超這個數字，甚至威脅除非拿到確切的平台假帳號的比例，否則將放棄以 440 億美元收購該公司的協議。

推特高層在周四會上表示，公司每季都會手動審查數千個帳戶以確保 5% 的比例，預料實際數字要小於 5%。此外，推特還會用內部數據查證這些假帳號，包括 IP 地址、電話號碼等訊息，確認是真人或機器人經營的帳號。

馬斯克開口要求推特實際審查數據，而推特也重申正與馬斯克分享部分數據，並願意在購買協議範圍內與他的團隊合作，不過此次記者會上高層拒絕對共享數據部分置評，同時強調，出於隱私考量公司不會與外部人士分享內部數據。

推特先前向馬斯克提供海量的數據，但只該數據包括公開推文不包含私人帳號。有名推特高層表示，如果提供的數據沒有包含私人帳號，外部人士就不可能準確預測平台上的機器人帳號數量。