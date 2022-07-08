〈美股盤後〉台積電ADR強彈逾6% 費半勁揚 標普連四紅

關鍵非農就業報告發布前，美股週四 (7 日) 開高走高， 原油回升每桶 100 美元上方，能源股重回多方懷抱，科技股持續為逢低買盤搶進焦點，三星初步財報利多助攻下，晶片股漲勢更為兇猛，台積電 ADR 強彈逾 6.7%。

四大指數終場集體收紅，道瓊收高近 350 點，那指揚升 2.28%，費半勁揚 4.48%，而標普收漲 1.5% ，連續四個交易日收紅，創今年以來最佳連勝紀錄。

數據方面，美國上週初領失業救濟金人數達 235,000 人，創近半年新高，同時，Challenger, Gray & Christmas 調查發現，美國雇主計劃裁員人數在 6 月飆升至 32,517 人，較前月增長 57%，是自 2021 年 2 月以來最高，顯示緊俏的勞動力市場出現降溫跡象。

美國 5 月貿易逆差下降 1.3% 至 855 億美元，主因是利率上升導致美國需求放緩抑制進口。

另外，原定於今日公布的「小非農」之稱 ADP 就業數據，因編制方法改進而暫停公布。

政經消息，債市持續發出衰退警告，2 年期與 10 年期美債殖利率呈現倒掛，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 和聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 認為經濟衰退的擔憂已被市場誇大，他們皆維持鷹派立場，支持 7 月升息 3 碼。

俄羅斯法院已通知下令全球最大石油管道之一的「裏海石油管線」(CPC) 暫停營運 30 天，鑒於 CPC 處理全球約 1% 原油，令市場恐懼不安，國際油價回升，推升能源股週四猛烈的漲勢。

拜登政府削減中國商品關稅尚未明朗化之際，美國週四宣布同意取消對加拿大太陽能產品的關稅，激勵太陽能類股走強。

英國政壇週四出現「大地震」，首相強生 (Boris Johnson) 在黨內排山倒海的壓力下，將辭去保守黨魁，意即同時辭去首相職務，強生將暫代首相職務直到秋天，外媒傳出預計在 9 月初選出新首相。美國總統拜登表示，儘管強生下台，英美兩國關係依舊牢固。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.51 億例，死亡數突破 634 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 121 億劑疫苗。

週四 (7 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊以能源、非必需消費品和資訊科技漲勢最為凌厲，公用事業成唯一淪陷板塊。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王續揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.40%；Meta (META-US) 上漲 1.43%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.68%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.75%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.82%。

道瓊成分股逾半收紅。開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.63%；Nike (NKE-US) 上漲 3.74%；波音 (BA-US) 上漲 2.69%；可口可樂 (KO-US) 跌 0.79%；Verizon Communications (VZ-US) 跌 0.31%。

費半成分股群起攻高。AMD (AMD-US) 上漲 5.24%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.81%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.84%；美光 (MU-US) 上漲 2.58%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.57%； 高通 (QCOM-US) 上漲 5.78%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 大漲 6.74%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.02%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 6.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.11%。

企業新聞

三星電子週四發布初步財報，由於伺服器晶片需求強勁，預估第二季營收年增率高達約 21%，HI Investment & Securities 分析師 Song Myung-sup 表示：「結果沒預期那麼糟。」此消息推動台積電 ADR 等晶片股集體上揚。台積電 ADR 強彈 6.74% 至每股 80.65 美元，終止連續六個交易日下滑的頹勢。

三星初步財報稱伺服器晶片需求強勁，推動晶片股群起走升 (圖片：AFP)

中國商務部週四公布刺激汽車需求計畫，暗示可能擴大對電動汽車的稅收優惠政策，中國造車新勢力「蔚小理」全面攀高，蔚來汽車 ADR (NIO-US) 暴漲 8.02%、小鵬 ADR (XPEV-US) 大漲 5.53%、理想汽車 ADR (LI-US) 上漲 1.76%。美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 大漲 5.53% 至每股 733.63 美元。

推特 (TWTR-US) 上漲 1.52% 至每股 38.79 美元。推特週四指出，公司目前每天刪除超過 100 萬個垃圾帳號，並重申垃圾帳號數量不多，有意向馬斯克喊話以推進收購。

比特幣站上 21,000 美元大關，區塊鏈概念股連番上漲，Marathon Patent Group (MARA-US) 猛漲 24.07%。

Meta (META-US) 上漲 1.43% 至每股 172.19 美元。市場傳出，Meta 頭戴裝置將稱為「Quest Pro」，定價超過 1000 美元，預計在今年下半年正式亮相，粗估出貨 200 萬台。同時，蘋果也傳出將於今年下半年推出 VR 頭戴裝置，搶攻元宇宙市場。

GameStop(GME-US) 股價高飛 15.14% 至每股 135.12 美元。 GameStop 董事會批准 1 股拆 4 股的股票分割計畫，以試圖重振在市場拋售中吸引散戶。

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 飆漲 12.09% 至每股 7.23 美元。波音 (BA-US) 上漲 2.69% 至每股 139.97 美元。維珍銀河與波音子公司 Aurora Flight Sciences 達成協議，將額外建造兩架航空母艦，預計首架航母將於 2025 年投入使用。

經濟數據

美國 6 月挑戰者企業裁員人數報 3.25 萬，前值報 2.07 萬

美國上周初領失業金人數報 23.5 萬，預期 23 萬，未修正前值 23.1 萬

美國上周續領失業金人數報 137.5 萬，預期 132.7 萬，修正後前值 132.4 萬

美國 5 月貿易收支報 - 855 億美元，預期 - 849 億美元，前值 - 870.8 億美元

華爾街分析

華爾街正試圖衡量美國經濟健康狀況，引頸等待週五即將公布的 6 月非農就業數據，分析師估計，6 月份就業增長可能放緩，新增 250,000 個非農就業人數，低於 5 月份的 390,00 個，失業率料持平於 3.6% 不變。

瑞信美股策略員 Jonathan Golub 表示：「隨著科技業裁員和招聘凍結，最近 ISM 製造業和服務業調查組成因素中的就業指數低於 50，以及初請失業金人數上升 (儘管仍處於極低水平)，週五的非農就業報告將極具特殊意義。」

美股主指週四齊揚，Edward Jones 投資策略師 Angelo Kourkafas 表示：「雖然這並不代表明市場信心恢復，但在沒有新的負面消息的情況下，我們樂見市場從短期賣超水平反彈。」

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 表示：「成長股近期表現明顯優於價值股，儘管『目前價值股可能不會大幅反彈』的結論還為時過早，但倘若成長股持續反彈下去，這將帶來一個強烈的訊號，即聯準會鷹派姿態已見頂。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主