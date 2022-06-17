馬斯克參與推特員工大會未談及收購消息 但提出未來發展方向

馬斯克周四（16 日）參與推特全體員工大會，會上馬斯克並未談及外界最關心的收購問題，但他提出推特未來發展方向，包括公司需「合理化員工人數」、放寬用戶言論限制，同時也一改先前對廣告的反彈態度轉為支持。

馬斯克透過視訊方式參與推特全體員工大會，馬斯克表示，只要在不違反法律的前提下，推特需給用戶更多空間，讓其暢所欲言。他也補充說，推特需在言論自由與法律間須保持良好平衡，否則用戶就不會使用該平台。

馬斯克在會上也發下豪語，稱他的目標是把推特的現有用戶數跨大至 10 億人。截至今年 3 月，推特的日活躍用戶為 2.29 億人。對於廣告方面則一改先前態度，馬斯克表示廣告對公司很重要。

此外，馬斯克也提及推特可能的產品變化，包括用戶需要驗證為真人才能使用付費服務「Twitter Blue」等功能，他也建議推特使用驗證方式作為平台上內容的一種排名方式，並稱他的目標是「讓這項服務的效用最大化」。

當被問及裁員問題時，馬斯克並未否認這想法，僅表示推特「需要變得更健康」，並補充說每一個對公司「有重要貢獻的人」沒有什麼好擔心的。

此番言論一出後，引許多員工紛紛在推特內部通訊軟體 Slack 大肆討論，因為這意味著馬斯克只想留下「傑出」的員工。

至於外界最關心的收購案，馬斯克在會上並未直接被問到收購問題，也沒有談到他是否致力收購推特。近幾周外界擔心馬斯克對收購推特不再感興趣，也猜測他可能想降低收購價格。

另外，馬斯克被問到是否會擔任推特執行長，但他並未給出明確答案，稱他不在意職位名稱，只希望將產品推向特定方向，也說：「不管職稱是什麼，但顯然大家需要聽我的。」

馬斯克對於這題的回答或許間接透露出仍有意收購推特，再加上他上述提到的發展方向，可能是準備入主推特前的宣言。

截稿前，推特 (TWTR-US) 盤中股價下跌 2.46%，每股暫報 37.05 美元，市值報 283.17 億美元。