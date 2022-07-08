巴菲特又買進西方石油1200萬股 持股比率升至18.7%

監管文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) ，本周再度買進西方石油 (Occidental Petroleum)1200 萬股，持股比率拉升到 18.7%。

根據周四 (7 日) 曝光的美國證券交易委員會 (SEC) 文件，波克夏在本周二和周三以約 6.98 億美元買進這些股票。波克夏已成西方石油最大股東，目前共持有 1.754 億股，市值 108 億美元。

國際油價本周開低走高，紐約西德州中級原油 (WTI) 在周二跌破每桶 100 美元、周三陷入熊市 (自近期高點回跌 20%)，不過周四反彈回到 100 美元以上，倫敦布蘭特原油也曾在周三盤中跌破 100 美元整數關卡。

由於能源股周四隨油價反彈，西方石油 (OXY-US) 收高 3.99%，以每股 61.47 美元作收。

在股神大舉買進、俄烏戰爭刺激油價大漲下，西方石油股價今年來翻漲逾一倍。

波克夏還持有 100 億美元的西方石油優先股，以及可用每股 59.62 美元額外認購 8390 萬股普通股的權證。若完全執行，波克夏持股比率預料達到 25%。

若持股比率達到 20% 以上，波克夏將須在財報中揭露西方石油的部分獲利。

市場臆測，波克夏最終可能買下西方石油。分析師認為此交易有助波克夏實現更多元化的能源投資組合。

波克夏 (BRK.B-US) 周四收高 1.3%。其股價今年來下跌 7%，跌幅比標普 500 指數的 18% 和緩。