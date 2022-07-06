外資提款橫掃電金傳權值股 連兩日回補台積電

台股今 (6) 日開低走低，終場大跌 363.69 點，收最低 13985.51 點，失守萬四，外資提款橫掃電金傳產權值股，4 檔金融股遭出脫上萬張，也大賣面板三虎，權王台積電則獲外資連兩日回補。

三大法人方面，外資持續賣超 84.23 億元，連七賣，投信小幅買超 0.2 億元，連九買，自營商反手賣超 32.6 億元，三大法人共賣超 116.66 億元。

期貨方面，外資回補空單 5789 口，空單未平倉口數降至 8594 口；投信增持空單 3040 口，空單未平倉口數增至 5207 口；自營商則減持多單 643 口，多單未平倉口數降至 2243 口。

外資賣超涵蓋電金傳產權值股，電子股部分，大賣面板三虎群創、友達及彩晶，分別約 3.7 萬張、6333 張、逾 3000 張，賣超聯電 2.7 萬張、世界 3413 張，華通 1 萬張、仁寶 7797 張，京元電、廣達、宏碁、鴻海、華邦電也遭調節超過 4000 張。

外資大賣傳產股華航 1.6 萬張、中鋼 1.4 萬張、台泥 6876 張、陽明 5396 張，塑化股南亞、台塑、中石化均遭調節超過 3900 張。金融股成重災區，多檔個股遭外資出脫上萬張，其中元大金 1.5 萬張、玉山金 1.4 萬張、國泰金 1.3 萬張、中信金 1.1 萬張，兆豐金、台新金、富邦金及新光金也各超過 5000 張。

外資買超個股中，僅 2 檔張數超過一萬張，分別為開發金 2.4 萬張、宏達電 1.1 萬張，其餘個股包含傳產股長榮航 8474 張、統一 5399 張、中華電 4271 張、台灣大 3116 張。電子股緯創 7902 張、智原 4157 張，威盛、順德、中砂、力積電、奇鋐、新唐、金像電、義隆同獲青睞，台積電再獲外資回補 1722 張，連二買。

法人指出，在大盤破底前，建議保留現金水位，靜待落底後再進場。