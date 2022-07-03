三星電視庫存高達16周 今年LCD面板採購量將下滑近2成

南韓媒體 TheElec 1 日報導，三星電子確實正面臨 LCD 面板供過於求的問題，目前電視庫存超過 16 周以上，比疫情前高一倍，今年三星 LCD 面板採購量將下滑近 2 成僅 4400 萬片。

報導表示，三星為了解決去年的供應瓶頸問題，今年積極提高面板採購和電視出貨量，然而，上半年電視需求急劇下降，北美、歐洲市場的銷售迅速下滑。

TheElec 引述業內人士表示，三星在 6 月中旬已向面板廠暫停採購面板，京東方、華星光電、HKC 惠科、友達和群創都受影響，目前預訂將持續至 7 月底，不過若庫存水位仍未明顯消化，不排除進一步延後。

報導指出，三星的電視業務部近期下半年會議上將今年電視出貨目標下調 500 萬台至 4000 萬台左右；研調 Omdia、DSCC 預期，三星今年 LCD 面板的採購量將從 5300-5400 萬片，減少至 4400 萬片。

業內人士表示，目前三星在電視製造、運輸、倉儲、零售等領域的電視總庫存超過 16 周，比疫情爆發前相比高 7-9 周。

報導表示，除了三星外，LG、中國 TCL、Sony 等電視商都在下調今年電視出貨目標，並減少 LCD 面板採購，面板廠目前稼動率已明顯下滑、價格也接近現金成本價，如今各家紛紛減少面板採購，進一步跌價的可能性正在增加。

研調 Omdia 表示，6 月初面板業的平均稼動率約 77%，月減 4.5 個百分點，是過去 5 年來低點，面板廠獲利能力持續惡化，其中 LGD 已預計第二季將由盈轉虧。