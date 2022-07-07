GameStop分拆股票以吸引散戶投資人 股價走升

GameStop Corp (GME-US) 的股價在周四 (7 日) 盤前交易中上漲近 5%。這家電子遊戲零售商宣布進行 1 分 4 的股票分拆，以試圖重振在市場拋售中吸引散戶。

該股在 Stocktwits.com 上非常受到歡迎；這是一個深受散戶投資人歡迎的社交媒體網站。

GameStop 股價今年來下跌 20%，反映出由於對經濟衰退的擔憂打擊風險資產、而這些在疫情期間飆升的股票轉向暴跌。

與 AMC Entertainment Holdings Inc (AMC-US) 一起，GameStop 是 2021 年股票交易現象的熱門標的，當時散戶投資人在社交媒體論壇上聯手懲罰那些放空股票的對沖基金。

但自此之後，散戶投資人轉向擁抱指數型基金和科技股。

Vanda Research 在周三 (6 日) 的報告中表示，包括廣泛的股票 ETF、Advanced Micro Devices (AMD-US)、Nvidia Corp (NVDA-US) 在內的優質大型股，是散戶「應對日益嚴重衰退擔憂的避難標的」。

公司股票通常在分拆股票公告後上漲，因為它降低每股價格，提高流動性並使個人投資人更能負擔得起。

除了 GameStop 外，今年分拆股票的還有亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)。

然而，AJ Bell 投資總監莫德 (Russ Mould) 警告，股票分割並不會改變公司的基本面，「看到越來越多管理團隊接受股票分割，我一點也不感到驚訝，他們只是試圖創造新的股價動力。但從長遠來看，基本面將比諸如此類的表面問題更重要。」

GameStop 於 3 月首次宣布董事會批准股份分割。股東在 7 月 18 日收盤時，他們擁有的每股 GameStop 股票將額外獲得 3 股，分拆調整後的交易將於 7 月 22 日生效。