等待最新經濟數據公布 美債殖利率小幅走低

由於投資人繼續評估經濟衰退的前景，美國國債殖利率周四 (30 日) 小幅走低。

美東時間清晨 6 點 15 分，指標 10 年期國債收益率下跌 3.4 個基點至 3.059%，而 30 年期國債殖利率下滑 1.9 個基點至 3.193%。殖利率與價格成反比。

隨著第 2 季在周四接近尾聲，對經濟放緩和聯準會 (Fed) 激進升息的擔憂繼續主導市場情緒。

Fed 主席鮑爾周三 (29 日) 表示，政策制訂者不會讓通膨長時間控制美國經濟。

鮑爾在歐洲央行論壇上發表講話時表示，抑制長期通膨預期很重要，這樣它們就不會變得根深柢固，並創造一個自我實現的循環。

他說，「我們堅定地致力於使用我們的工具來降低通膨。做到這一點的方法是放慢成長速度，最好是保持積極的成長。」「有沒有過度的風險？當然有。但我不同意這是對經濟的最大風險。所能犯下的最大錯誤就是無法恢復物價穩定。」

周四投資人將監看一批新的經濟數據。截至 6 月 18 日當周的初請失業金人數、5 月個人收入數據和 5 月消費者支出數據，都將於美東時間上午 8:30 發布。

Fed 的首選通膨指標核心個人消費支出 (PCE) 物價指數也將同時發布，而 6 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 定於美東時間上午 9:45 發布。

財政部周四將拍賣 350 億美元的 4 周期票據和 300 億美元的 8 周期票據。