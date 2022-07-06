美國Q2經濟或陷技術性衰退 官方看法仍有待觀察

自 1948 年以來，美國經濟從來沒有連兩季負成長卻未宣布衰退的案例，但這種狀況有可能很快就會發生。

今年第一季，美國國內生產毛額 (GDP) 季減年率終值為 1.6%，是 2020 年第二季以來首見萎縮，市場多半預料，美國第二季 GDP 有可能再度陷入萎縮。

一般情況下，連續兩季經濟萎縮即符合經濟衰退的技術性定義，但要讓美國官方確認衰退事實並沒有那麼簡單，一部份是因為 GDP 報告較為複雜，標題呈現的數字有時無法準確反映經濟的實際樣貌。

以第一季 GDP 報告為例，負成長主要和美國貿易逆差創紀錄新高有關。為了確保在年底之前擁有足夠庫存，今年美國民眾大舉採購進口商品，受供應鏈問題干擾的美國企業也紛紛下單自海外進口商品，帶動進口需求激增。

作為支撐美國經濟的兩大關鍵，消費者支出和企業投資也都實現增長，若貿易逆差沒有在年初時發生，第一季 GDP 本來有機會保持成長。此外，美國經濟每月均穩步創造數十萬的工作機會，失業率也穩定保持在 3.6%，略高於 54 年低點。

從官方的角度來看，美國經濟是否陷入衰退，必須由全國經濟研究所 (NBER) 的八人經濟學家小組判定。

根據 NBER 的定義，經濟衰退代表「經濟活動顯著下滑且蔓延至整個經濟體，且情況持續數月以上。」NBER 並表示，在正式宣布經濟衰退前，衰退必須是深度、廣泛且持久的。

NBER 經濟學家小組將評估影響經濟的眾多因素，以此判斷是否陷入衰退，關注重點包含朝聘、失業、製造業以及經通膨調整後的收入和支出，目前這些指標都沒有明確顯示美國即將進入衰退，有些指標甚至表現良好，例如就業增長。

不過，在本月底公布第二季 GDP 報告之前，仍有幾項關鍵經濟數據尚未發布，尤其是 6 月非農數據，因此美國經濟仍存在變數。

華爾街日報調查經濟學家預期，美國 6 月非農新增就業估 25 萬人，失業率料維持在 3.6%。