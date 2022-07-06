〈貴金屬盤後〉美元猛升 金價摜破1800美元 銅重挫5%

美元指數朝 20 年高點挺進，黃金期貨周二 (5 日) 跌破 1800 美元，收在一年低點，白銀期貨收在兩年低點。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 37.60 美元或 2.1%，報每盎司 1763.90 美元，是去年 12 月初以來最低點，盤中最低曾跌到 1763 美元。

美元升值，使得以美元計價的黃金對海外買家變得更昂貴，進而打壓需求和價格。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 說，美元是導致金價走低的主因。

美元兌歐元升到 22 年新高，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 1.5% 至 106.66，是 2022 年 11 月以來最高。

美國將在本周三公布聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上次會議紀錄，本周五將公布 6 月非農就業報告，這兩大事件可能讓黃金劇烈震盪。

Kitco.com 分析師 Jim Wcyoff 表示，黃金和白銀最近的技術線型，都顯示完全的悲觀。「兩者正感受到美元指數衝上 20 年新高的壓力。」

以黃金和白銀目前的價格而言，Insignia 顧問公司研究部門主任 Chintan Karnani 認為是很好的買進時機，但短期內投資人最好等待、觀望。他建議客戶在周五非農報告出爐前，利用黃金和白銀下跌的機會決定繼續做多還是停損。

其他金屬商品交易

9 月交割的白銀期貨下跌 55 美分或 2.8%，報每盎司 19.121 美元，是 2020 年 7 月以來最低。

9 月交割的銅期貨下跌 19 美分或 5.2%，報每磅 3.415 美元。

10 月交割的白金期貨下跌 20.60 美元或 2.4%，收每盎司 850.70 美元。

9 月交割的鈀金期貨下跌 19.30 美元或 1%，收每盎司 1918.80 美元。

俄國鈀金製造商 Nornickel 的最大股東 Vladimir Potanin 表示，準備與俄國鋁業 (Rusal) 討論合併，顯示兩大冶金業者有意透過併購因應西方制裁。