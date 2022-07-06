高盛：美英加三大主要經濟體的衰退幅度可能「不太淺」

高盛首席經濟學家哈祖斯 (Jan Hatzius) 警告，鑑於通貨膨脹的嚴重影響，三個主要經濟體有陷入「不太淺」的衰退風險可能。

哈祖斯在給客戶的最新報告中寫道，「目前在發達經濟體中，單位勞動成本增加、核心通膨和政策利率的預期總增幅，普遍處於與典型發達經濟體衰退期相似的水平。」「美國、英國和加拿大的經濟過熱指標高於日本和歐元區，代表明在這些講英語的 G10 經濟體中，下次衰退可能不太淺。」

他指出，他的團隊認為「明年經濟進入衰退的風險，美國為 30%，歐元區為 40%，英國為 45%」。並補充說，跌入衰退的年度機率自 1990 年代以來，美國平均為 12%。

市場繼續密切關注全球最大經濟體美國的衰退。

亞特蘭大聯準會 (Fed) 的 GDPNow 模型現在預測美國第 2 季經濟產出將下降 2.1%，與第 1 季 1.6% 的降幅合計，將達到非官方的衰退門檻。第 2 季 GDP 的官方數據將於 7 月 28 日公布。

投資人已迅速為衰退風險上升定價。

標準普爾 500 指數、納斯達克綜合指數和道瓊工業平均指數都出現幾十年來最糟的上半年走勢。

2022 年至今，亞馬遜 (AMZN-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 Roblox (RBLX-US) 等成長型股票的跌幅均超過 30%。

Baird 策略師安東內利 (Michael Antonelli) 周二 (5 日) 指出，「這是一個奇怪的時刻；現在承認股票很爛非常適當，而且沒有任何實質的方向可循。」