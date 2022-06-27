Spirit股東會召開在即 Frontier提高收購要約報價

Frontier Airlines (ULCC-US) 決定提高與廉航公司 Spirit (SAVE-US) 合併的提議，距 Spirit 股東將於周四 (30 日) 對該交易進行投票不到一周。

最新報價為每股 4.13 美元，比 Frontier 最初的現金和股票報價高出 2 美元。之前捷藍航空 (JBLU-US) 多次提高其收購報價，以全現金交易直接收購 Spirit。

最近幾周，總部位於佛州 Miramar 的 Spirit 收購大戰愈演愈烈。捷藍航空辯稱，在新機和機師供不應求的情況下，這椿交易將有助於它更能與大型航空公司競爭並迅速擴張。

JetBlue 雖想收購 Spirit，而 Frontier 與 Spirit 的組合將創造出一個超級廉價航空。其中任何一項交易都將創造出美國第五大航空公司。

Frontier 在上周五 (24 日) 晚間宣布的最新報價，還將擬議的反向分手費增加 1 億美元至 3.5 億美元，以防該交易未獲得監管機構的批准。這與捷藍航空提供的反向分手費相當。Frontier 的最新報價包括向 Spirit 股東預付 2.22 美元。

Spirit CEO 克里斯蒂 (Ted Christie) 表示，該公司董事會已經評估了捷藍航空最新的調升報價，但仍懷疑監管機構是否會批准該交易。他說，董事會仍然將 Frontier 的合作視為「一項更佳的交易」。

克里斯蒂表示，董事會對捷藍航空與美國航空 (AAL-US) 的東北聯盟存在監管問題；該聯盟允許航空公司共享航班並為對方飛機接受訂位。司法部去年提起訴訟，要求撤銷這種夥伴關係。

Spirit 股東將於周四對 Frontier 交易進行投票。Spirit 已將股東會從 6 月 10 日延後至今，以繼續與兩家航空業者進行交易談判。

在周一 (27 日) 致 Spirit 股東的一封公開信中，Frontier 指稱 JetBlue 的報價「虛幻」，並且「缺乏獲得監管部門批准的任何現實可能性」。

捷藍航空表示，每項提案都將面臨監管審查。這家紐約航空公司周五表示：「我們將更徹底地審查和評估 Frontier 與 Spirit 合併協議的修訂條款，我們打算在特別會議上繼續對劣質 Frontier 交易推動『投下反對票』運動。」

股務代理諮詢公司 ISS 上周五表示，它推薦 Spirit 與 Frontier 的交易，改變之前的立場。

ISS 表示：「總的來說，有必要支持根據修訂條款與 Frontier 合併。」另一家股務代理諮詢公司 Glass Lewis 之前也曾推薦過 Spirit 與 Frontier 的交易。

Spirit 股價周一開盤下跌逾 7%，Frontier 也下跌 7%，JetBlue 上漲約 1.3%。