投票前夕 Spirit航空再度延後股東大會召開時間至7月8日

在原訂周四 (30 日) 的會議前幾個小時，Spirit Airlines (SAVE-US) 周三 (29 日) 宣布將投票決定與 Frontier Airlines (ULCC-US) 合併提議的股東大會再度延後到 7 月 8 日，以便與 Frontier 和競爭對手捷藍航空 (JBLU-US) 進一步討論選項。

這是 Spirit 第二次延後對與 Frontier 合併計劃的投票，並延長了美國航空界多年來少見的高爭議的戰鬥。

Spirit 最早將投票安排在 6 月 10 日，後來延至周四；但出於同樣的原因，再度將日期延後至 7 月 8 日。

在逼近預定投票日的一周內，Frontier 和 JetBlue 都提高了收購報價。

旅遊業顧問兼 Atmosphere Research Group 總裁哈特維爾特 (Henry Harteveldt) 說，「如果 Spirit 確認有希望投票通過，它們就不會順延周四的會議。」 Spirit 對此沒有提出評論。

捷藍航空 CEO 海斯 (Robin Hayes) 在周三晚間發表聲明表示：「我們讚揚 Spirit 董事會聽取了他們股東的意見，顯然不支持 Frontier 交易，並暫停了特別會議。」「很明顯，Spirit 股東現在已經向 Spirit 董事會強力要求與捷藍航空達成協議。」

哈特維爾特補充指出，「這就像一部肥皂劇的大結局。」

Frontier 和 Spirit 於 2 月首次宣布有意合併。4 月時，捷藍航空出人意料地提出以全現金收購 Spirit，但 Spirit 的董事會一再拒絕捷藍航空的要約，認為 其所提出的收購不會通過監管機構的審查。

任何一種合併組合都將創造出美國第五大航空業者。

捷藍航空反擊 Spirit，指稱其沒有真誠地進行談判，引發航空公司之間的口水戰，都想在投票前爭奪股東的支持。

Frontier 沒有對延後投票發表評論。

Spirit 股價在周四盤前交易上漲逾 2%，Frontier 上漲 1.8%，JetBlue 下跌逾 1%。