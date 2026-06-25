鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-25 14:45

國泰金控 (2882-TW) 高層肢體衝突事件後持續延燒！前副董事長蔡鎮宇於 23 日前往國泰世華辦公大樓，與銀行董事長郭明鑑發生口角並肢體拉扯，驚動警方到場處理。雖然國泰世華銀 24 日緊急發表四點聲明澄清，強調郭明鑑兼職均依法申報，此事件應屬「誤會」，並呼籲應循理性溝通；不過，蔡鎮宇今 (25) 日發布沉重聲明反擊，質疑郭兼職過多已不具適任性，並將矛頭指向金控兩位獨立董事，質疑內稽內控嚴重失序。

蔡鎮宇引述《聯合報》報導，指出郭明鑑除擔任總資產逾 5.4 兆元、客戶數破千萬的國泰世華銀行董事長外，還兼任香港遠東宏信、順誠控股公司董事，以及外界已知的世芯 - KY 與榮成董事，兼職數量之多令人咋舌。

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蔡鎮宇直言，身為如此大型銀行的董事長，郭明鑑難道不應該「專心」經營，替廣大客戶與股東把守金融資產安全嗎？他強調，雖然法律並未限制民營銀行董事長的兼職數量，但就金融業從業人員的操守與責任而言，郭明鑑的龐大兼職量已嚴重影響其出任銀行董事長的「適合性與妥適性」，簡直是罔顧國泰世華銀行廣大客戶與股東的權益。

除了砲轟郭明鑑外，蔡鎮宇更將矛頭對準國泰金控的兩位高層獨立董事—曾任金管會代理主委、強調金融與監理科技的王儷玲，以及曾任證期局局長與金管會副主委、規劃公司治理藍圖的吳當傑。

蔡鎮宇質疑，兩位獨董過去皆為金融監理重臣，如今對銀行董事長大量兼任外職、導致國泰投信未能有效控管利害關係人名單等亂象，竟然「視而不見」，是否有嚴重的失職疑慮？同時，他也向主管機關喊話，質疑金管會在檢視國泰金控內稽內控疏失時，是否會因為王儷玲與吳當傑「老長官」的關係，進而輕輕放下？

最後，蔡鎮宇感性地指出，「我身為霖園蔡家一份子，更曾長期經營國泰集團的銀行事業，目前是以國泰金股東的身份，對近來國泰金高層失序的情況，發出痛心的呼籲，希望國泰金能立即修正偏差，讓股東與客戶安心，並確保霖園與國泰金控的金融龍頭招牌繼續熠熠生輝。」

這起震驚金融圈的「鐵拳教育」，導火線起源於國泰投信近期爆發的利害關係人內控制度缺失。由於郭明鑑兼任世芯 - KY 獨董，該公司依法屬於國泰投信的利害關係人，旗下基金與代操全委帳戶不得任意申購或交易其股票。然而，國泰投信未及時納入管制名單，導致誤踩雷區，事後急忙出清持股，不僅導致全委帳戶大虧 4.54 億元，旗下 8 檔主動式基金也必須重算淨值並從優補償投資人。