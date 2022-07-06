美國限制中國晶片業發展之際 大陸半導體股票齊漲

美國擬推出限制中國發展晶片製造業的最新舉措之際，中國半導體股正在上漲，因為美國的限制措施可能助長中國對本土技術的支持。

中國晶片製造商是周三（6 日）市場上為數不多的亮點之一，由於美國擬議推動的晶片製造設備銷售限制令，加上中國晶片製造商優於預期的業績，刺激中國晶片股反彈。投資人認為，隨著科技公司尋求本土替代品，美國的限制措施會加速在地晶片公司的銷售。

中國半導體製造商拓荆科技 (688072-CN)、瀋陽芯源 (688037-CN) 周三在上海股市分別收漲 15.86% 與 8.65%，而中微半導體 (688012-CN)、北方華創 (002371-CN) 領漲滬深 300 指數；此外，恒玄科技 (688608-CN)、芯原微電子 (688521-CN) 的漲勢推動科技股為主的 Star 50 指數。

美國在對華為、海康威視 (002415-CN) 等中國科技龍頭實施制裁後，刺激對本土零件需求，中國晶片產業的成長速度超過全球其他任何地方。

此外，最新的限制措施凸顯出華府與北京政府之間的緊張關係正在改變價值 5,500 億美元的半導體產業，該產業從國防到人工智慧、自駕汽車的方方面面都發揮關鍵作用。

杭州希言資產管理公司的基金經理 Shi Junbo 指出，中國半導體股票背後的邏輯是自家產品取代進口設備和晶片，儘管技術可能還不夠成熟，它們也必須這麼做，因為實際上美國也迫使中國製造商追逐更大的市占。

中國半導體股票今日漲勢一方面也是受到中微半導體初步財測推動，根據該公司昨日晚間公布的文件，中微半導體預估上半年非經常性項目獲利最高將成長 630%，此前新訂單成長 62% 至人民幣 31 億元。

中金（CICC）分析師表示，這一業績優於預期，顯示獲利較第一季有顯著改善，預估隨新產品幫助公司打開市場潛力，淨利成長將從現在開始加速。

分析師也說，由於封鎖與消費電子產品需求下滑，市場對上半年半導體營收悲觀，但經歷近一個月落後表現後，現在看起來不這麼悲觀了。