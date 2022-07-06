群光擺脫中國封控陰霾 6月營收衝破百億元創高

群光 (2385-TW) 受惠上海與昆山地區解封，客戶拉貨力道強勁，6 月營收 107.28 億元，創新猷，月增 9%、年增 21%；第二季營收 286.52 億元，季減 0.7%、年增 13%，連 9 季創同期高；上半年營收 574.97 億元，年增 14%。

群光表示，上半年商用 NB 機種需求不錯，帶動 LED 背光鍵盤、影像模組以及電源供應器的出貨動能強勁，儘管 4 月受到中國封城影響，客戶拉貨力道放緩，不過隨著當地解封，已經彌補缺口，因此 5、6 月營收均看到明顯的跳升。

再者，今年影像產品營收成長力道不俗，上半年業績有 2 成以上的成長，帶動整體營收年增雙位數。

展望下半年，群光看好，在鍵盤產品附加價值持續提高下，預期高單價鍵盤營收比重將繼續上揚，帶動鍵盤營收成長。

AI 影像產品部分，群光將該技術延伸至其他領域，如智慧家庭、商用視訊會議、商用監測系統、車用的駕駛監測系統、醫療檢測用的拋棄式內視鏡，以及智慧寶寶攝影機、智慧電視、4K webcam 等，隨著應用層面擴展，AI 影像產品將成今年主要營收成長動能。

群光補充，預期下半年陸續有新客戶以及新產品推出，加上泰國產能支援下，預估今年影像產品成長幅度，將超越鍵盤及電源產品，達 2 成以上。