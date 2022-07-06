美國擬限制晶片發展 中國批：「技術恐怖主義」

日前美國傳出擬限制艾司摩爾 (ASML-US)、Nikon 向中國出售關鍵晶片製造技術設備消息，中國周三（6 日）對美國發出強烈譴責，稱此舉是「技術恐怖主義」。

中國外交部發言人趙立堅周三在例行記者會上表示，在當前全球化背景下，美方一再將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化，對別國搞「技術封鎖」、「技術脫鉤」，這只會讓其他國家更加警醒。在技術上一味依靠美國行不通，這也將促使各國加快實現科技自主、自立自強。

趙立堅稱，「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。」希望有關方面秉持客觀、公正立場，從自身長遠利益和公平公正市場原則出發，獨立自主作出決定。

如果艾司摩爾同意美方的限制令，將大大擴大目前禁止運往中國晶片製造商設備的範圍與類別，恐對從中芯國際 (0981-HK) 到華虹半導體 (1347-HK) 等晶片製造商造成嚴重打擊。

具知情人士透露，美國官員正在遊說艾斯摩爾，禁止出售一些較舊型的紫外線光刻機設備，儘管這些設備落後最新技術一代，但仍是製造汽車、電話、電腦甚至是機器人所需晶片的設備。

另一位知情人士則表示，華府也試圖向日本施壓，要求日本向中國晶片製造商供應相關技術，其中日本的 Nikon 與艾斯摩爾皆為同一領域的競爭對手。