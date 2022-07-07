京東方傳OLED面板 通過蘋果iPhone 14認證

科創板日報報導，中國面板大廠京東方 (000725-CN) 內部人士透露，其 AMOLED 面板已通過蘋果公司 (AAPL-US) iPhone 14 認證，但具體量產時間與出貨量未定。京東方媒體部門對此不予置評。

科技新聞網站 IT 之家則報導，根據 Runto 洛圖科技觀研的消息，供應鏈上下游人士表示，上周四（30 日）京東方收到蘋果的 iPhone 14 AMOLED 面板認證通過通知。京東方將於 7 月提前量產，9 月開始批量出貨。這次京東方通過認證的時間，比 iPhone 12 和 13 系列早。

韓媒 TheLec 曾在 6 月中旬報導，京東方和蘋果將在京東方內部開始評估 iPhone 14 的 OLED 樣品，京東方預料將在 6 月底獲蘋果批准。

外界預測蘋果將於 9 月發表全新 iPhone 14 系列，分別是 iPhone 14、14 Max（亦可能是 Plus）、14 Pro 及 14 Max Pro。

根據業界估計，今年蘋果將為 iPhone 14 採購逾 9,000 萬片柔性 AMOLED 面板，其中三星顯示器供應 6,000 萬片，樂金顯示器（LGD）供應 2,500 萬片，京東方供應 500 萬片以上。