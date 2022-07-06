〈陸港盤後〉拜登傳僅考慮取消100億美元中國貨關稅 A股大跌

中國 A 股三大指數周三（6 日）收盤同步大跌，滬指與深成指的跌幅均超過 1%，原因是美國總統拜登據傳僅考慮取消 100 億美元中國貨關稅，且上海對 12 個地區展開全員核酸篩查，引發投資人擔憂政府再度祭出封鎖令。

證券時報報導，滬指周三收盤重挫 1.43% 至 3,355.35 點，深成指跌 1.25% 至 12,811.33 點，創業板指跌 0.79% 至 2,802.72 點。

兩市成交額合計人民幣 1.0867 兆元，「北向資金」淨流出 13.83 億元。

煤炭、旅遊、石油、釀酒等類股大幅走低，物流、燃氣、地產、農業、媒體、食品飲料、保險、有色等族群齊跌。

香港恒生指數收盤大跌 1.22%，恒生科技指數跌 1.23%。

美國政治新聞網站 Politico 報導，拜登政府考慮本月採取行動，對價值 100 億美元的中國商品取消關稅。前總統川普共計對價值 3,700 億美元中國貨加徵關稅。

與此同時，上海市政府周二傍晚表示，即日起至周四，對黃浦、徐匯、長寧、靜安、普陀、虹口、楊浦、閔行、寶山全域以及浦東新區、嘉定、奉賢部分區域展開全員核酸篩查。

上海市政府說，各區應落實屬地責任，安排社區核酸採樣點，在周二至周四展開「三天兩檢」，即三天內完成兩次核酸檢測，至少間隔 24 小時。此舉引發投資人擔憂政府再度祭出封鎖令。

國盛證券表示，中國股市已連續回升近兩個月，且未出現明顯回落，多頭結構明顯，儘管上方有年線關鍵阻力，但不排除一鼓作氣突破，並改寫歷史新高。

中原證券則說，未來中國股市預料將繼續震盪向上，投資人仍需密切關注政策面、資金面及外部因素變化。中原證券建議投資人短期內留意醫療服務、電網設備、農牧飼漁的投資機會。