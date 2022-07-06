中國乘用車協會：特斯拉6月賣出78000輛電動車 較5月大增1.42倍

中國乘用車協會 (CPCA) 周三 (6 日) 公布初步估計顯示，美國電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 6 月售出約 78000 輛中國製造的電動車。

這比 5 月特斯拉售出的 32165 輛成長了 142%；較一年前成長 135%。

特斯拉位於中國經濟中心上海的工廠在第 2 季受到嚴重影響，從 3 月下旬起被迫停產 22 天。

這家生產 Model 3 和 Model Y 的工廠於 4 月 19 日重新開工，並於 5 月 11 日恢復出口，但一直難以將生產恢復到封鎖前的水平。

中國大環境因素被視為導致特斯拉第 2 季交車量比上季下降 18% 的關鍵因素，結束近 2 年來創紀錄的每季交車數。

根據其內部生產備忘錄，特斯拉的目標是 6 月在上海廠生產超過 71000 輛車。

該廠正在進行升級以提高產量，為此它在 7 月前 2 周暫停大部分生產。目標是最終每周生產 22000 輛車。

除了特斯拉，CPCA 估計 6 月中國乘用車銷量為 192.6 萬輛，年增 22%，主要得益於地方當局近期刺激市場的努力。

電動車銷售尤其強勁，該協會表示，6 月整體銷量可能達到 54.6 萬輛，年成長 130%，其中比亞迪最多，CPCA 估計該月銷售了 13.4 萬輛。