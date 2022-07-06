航管人員不足 聯航主管：美國航空系統整個夏天都「充滿挑戰」

美國聯合航空 (UAL-US) 的一位資深主管周三 (6 日) 表示，預計美國航空系統「在今年夏天及以後仍將面臨挑戰」，美國聯邦航空管理局 (FAA) 需要更多的空中交通管制人員。

由於在新冠疫情期間數千名員工離職，航空業試圖重建員工水準，旅客們已經面臨整個艱難的夏天，隨著需求增加，航班取消越來越多。

聯航營運長羅伊特曼 (Jon Roitman) 在給員工的訊息中說：「現實情況是，整體產業的航班計劃數量超出空中交通管制人員配置系統的處理能力。」「在這個問題解決之前，預計美國航空系統將在今年夏天及以後繼續面臨挑戰。」

美國交通部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg) 於 6 月 16 日就夏季旅遊問題與航空公司 CEO 們會面，他周二 (5 日) 表示，「空中交通管制人員配備問題並不能解釋我們所看到的大多數航班延誤和取消。」

他指出，雖然聯邦政府提供 540 億美元的疫情救助資金，航空公司仍決定推動許多機師提前退休，這是造成航空業當前問題的一個關鍵因素。

一家航空貿易集團上月表示，美國航空業者已經削減約 15% 的夏季航班表，而聯航僅因為壅塞而暫時停止了 12% 的從紐瓦克樞紐起飛的航班。

在為期 4 天的 7 月 4 日假期周末，美國運輸安全局 (TSA) 機場檢查站檢查了 880 萬名乘客，高於 2020 年和 2021 年，但比 2019 年水平低約 12%。

羅伊特曼表示，聯航在假期周末的表現優於主要競爭對手，但表示「我們仍有一些工作要做，以達到可靠性和營運績效標準。」

他說，「沒錯，天氣和空中交通限制影響了整體產業，但我們已經建立了一種『沒有藉口』的文化，我們顯然還有改進的空間。」