當買油買糧都成問題 世界各國祭補貼避免社會動盪

由於俄烏戰爭刺激糧食和能源通膨飛漲，世界各國政府紛紛推出新的補貼，並擴大社會支出計畫，以免生活成本上漲最終引爆社會動盪。

在中東，阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯合計祭出約 130 億美元的社會支出，以幫助低收入市民。而在歐洲，德國、希臘、西班牙和葡萄牙等國最近幾個月宣布稅務減免和能源補助。

亞洲部分，菲律賓、新加坡和印尼最近都擴大社會支出，主要提供現金補助給低收入家庭。

即使預算仍有缺口、經濟還沒從疫情中完全復原，世界各國仍趕忙批准各種支出。分析師警告，各種補貼和開銷可能墊高國家債務，使各國政府的財務負擔更沉重。

奈及利亞最近宣布 96 億美元燃油補貼計畫，尚比亞斥資 2 億美元以繼續提供燃料補助，兩國的債務正在飛快增加。

世界各國政府都意識到，通膨壓力使社會不平等更嚴重，窮人更難維持生計，2011 年在中東爆發的「阿拉伯之春」仍讓許多人記憶猶新。

目前在斯里蘭卡、突尼西亞、利比亞都已經爆發示威抗議。斯里蘭卡周二 (5 日) 正式宣告破產，表示和國際貨幣基金 (IMF) 之間的談判相當艱難。

牛津大學全球化和發展教授 Ian Goldin 說：「大家意識到可能衍生的政治危險。這不一定會引發暴動，但可能導致更多對現況的不滿，更高的保護主義和國族主義。」

俄烏戰爭對歐洲的影響尤其顯著，德國最近幾個月宣布的現金補貼、稅賦優惠等，林林總總加起來約達 300 億歐元。

德國商業銀行首席經濟學家 Joerg Kraemer 說：「補貼固然可以支撐短期的消費者信心，卻阻止經濟更健康的轉型。還可能導致其他沒有補貼的國家面臨更高的物價。」