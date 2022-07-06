英央行總裁：全球經濟前景嚴重惡化 恐出現進一步衝擊

英國央行總裁 Andrew Bailey 週二 (5 日) 警告，全球經濟前景嚴重惡化，並可能出現進一步衝擊。

Bailey 指責俄羅斯入侵烏克蘭對大宗商品價格和高通膨造成進一步壓力，並表示需要更多韌性降低未來風險。

「全球經濟前景已大幅惡化。」Bailey 說道：「現在是確保彈性的時候，以便為未來可能出現的衝擊做好充分準備。」

英國央行與其他央行一樣，持續在提升利率以壓低高通膨。然而，Bailey 承認，這讓家庭和企業的經濟形勢變得更加艱難，而且短期內通膨幾乎沒有放緩跡象。

Bailey 指出，更高的價格、疲軟的成長和更嚴格的融資條件，將使家庭和企業更難償還或再融資債務。有鑑於此，預計未來幾個月家庭和企業將面臨更多財務困難，並且也將更容易受到進一步衝擊。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 也曾表示，全球經濟正面臨「自二戰以來最大考驗」，俄羅斯入侵烏克蘭，以及新冠疫情，接二連三的危機摧毀生活，拖累經濟成長、推高通貨膨脹。

根據美國銀行先前的調查顯示，與 2008 年金融危機以來任何時候相比，專業投資人對目前全球經濟前景的擔憂程度更高，並已將現金部位升至 2 年來新高。

基金經理人的現金配置升至近 6%，而對大宗商品的配置飆升至創紀錄的 33%。調查也顯示，避險基金對股市的曝險程度處於 2020 年 4 月以來的新低。