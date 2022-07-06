日經：台灣電子業競爭力強大 研發支出逾八成由企業包辦

日經亞洲 (Nikkei Asia) 報導，台灣電子業的全球競爭力有目共睹，在台積電、鴻海等大企業積極投入下，整體研發開銷超過八成由企業界一手包辦，但此現象背後存在著基礎研究不足的長期隱憂。

日本科學技術振興機構 (JST)6 月底發布一份研究，檢視蔡英文政府帶領下的台灣科技業研發趨勢，結果顯示，整體發展有進步。

根據該研究，2020 年，台灣共在研發支出方面投入新台幣 7187 億元 (約 242 億美元)，其中 82.5% 來自企業。美國、日本、中國等主要經濟體的比率接近 70%。

在企業研發支出中，76.7% 和電子以及電子零件有關。台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等大企業是台灣研發的最主要驅動力。

研究也發現，台灣包含專利權的科技貿易逆差近年有所改善，淨技術進口從 2015 年的 1600 億元縮減為 788 億元，並且持續下降。電子零件和電腦相關進口額下降得最明顯，尤其是從美國的進口。

此研究作者、台灣野村總研的 Yoshikuni Tazaki 說：「台灣製造業的技術提升，讓支付給美國的權利金得以減少。」

但此研究點出一個長期隱憂：作為未來科學研究的基礎研究，顯得不足。

台灣 2020 年的研發支出當中，只有 7% 用在基礎研究，這雖然高於中國 (長期水準略高於 5%)，但遠低於美、日和歐洲等工業化國家的 20%。蔡政府 2016 年上台時，曾設下基礎研究支出占整體 10% 的目標。

野村的 Tazaki 說：「這顯示台灣把立即可見的利益擺在優先地位。但對於保持中長期國際競爭力來說，卻是令人擔憂的數字。」