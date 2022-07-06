美股重點新聞摘要2022年07月06日

今日操盤前瞻

德國 5 月工業訂單

歐元區 5 月零售銷售

美國 Markit 採購經理人指數 (PMI)

美國 ISM 非製造業指數

美國 5 月 JOLTs 職位空缺數

傳拜登僅考慮取消價值 100 億美元的中國商品關稅

《POLITICO》週二報導，美國總統拜登僅考慮對價值 100 億美元的中國商品取消關稅，同時為企業啟動新的豁免申請程序。閱讀全文...

彭博：美國遊說荷蘭 禁止向中國賣出舊款 EUV、DUV 設備

《彭博》週二 (5 日) 引述消息人士報導，美國官員正在遊說 ASML 禁止向中國出售一些較舊的極紫外光 (EUV) 曝光機或深紫外光 (DUV) 系統。閱讀全文...

特斯拉交車量兩年來首見下滑 華爾街紛紛調降展望

特斯拉第 2 季交車量較第 1 季下滑 18%，是兩年來首見季比減少，在生產瓶頸、高通膨侵蝕利潤等因素的影響下，華爾街分析師紛紛加入調降特斯拉展望的行列。閱讀全文...

歐洲議會批准具里程碑意義的科技法規 但執法暗藏隱憂

歐洲議會周二（5 日）批准具里程碑意義的兩項法律，未來將更嚴格監管大型科技公司並遏制網路上非法的內容，然而監管機構資源有限，執法有受阻可能。閱讀全文...

晶片股價格看似便宜 但需求低迷讓多頭望而卻步

半導體類股雖然目前股價較低，但由於產業降溫跡象越來越多，投資人仍對其避而遠之。在美國記憶體晶片製造商美光財測令人大失所望後，投資人擔心該產業會出現低迷，而且今年以來，晶片產業股價下跌 39%，表現遠遜於其他產業。閱讀全文...