各國央行上半年升息狂潮後 下半年唯一出路仍是升息

根據路透計算顯示，6 月升息的十國集團（G10）央行數量，超過至少 20 年來的任何一個月，且通膨仍處在數十年高點，政策收緊步伐在今年下半年不太可能放緩。

在交易最活躍的 10 種貨幣中，監管 7 種貨幣的央行上月總共升息 350 個基點，接近今年迄今政策制定者總共升息 775 基點的一半。

美國聯準會（Fed）上月升息 3 碼（75 個基點），將利率上調至 1.5%-1.75% 區間，為 1994 年以來最大單次升息，而瑞士將借貸成本上調兩碼（50 個基點），與澳洲、瑞典、挪威、加拿大的升息幅度一致，令市場震驚。

澳洲央行今（5 日）宣布升息兩碼（50 個基點），並承諾繼續收緊貨幣政策以遏制通膨加速，這也是澳洲首度連 2 次升息 2 碼，將利率提高到 1.35％，是 2019 年 5 月以來最高。

此外，歐洲央行（ECB）將在本月進行自 2011 年以來首次升息；市場預估 Fed 在 7 月 26-27 日的會議上會再升息 3 碼（75 個基點）。

貝萊德投資研究所副所長 Alex Brazier 表示：「Fed 似乎不假思索地要將利率上調至 3.5%，而 ECB 也打算將利率上調至正常水準。然而，Fed 的 3.5% 利率將導致經濟嚴重放緩，因此在此之後，Fed 將不得不改變路線。」

新興市場升息動作快 但恐面臨升息疲勞

另一方面，對開發中國家來說，再避免經濟成長硬著陸和控制通膨之間找到平衡是最困難的，目前許多國家通膨已達到兩位數。不過新興經濟體在對抗通膨方面大多行動迅速，在已開發國國家有動作前便早早升息。

然而，央行紛紛升息也可能帶來風險。摩根大通全球宏觀研究主管 Luis Oganes 警告：「由於通膨未能如預期在今年上半年觸頂，『升息疲勞』（hiking fatigue）可能開始顯現。」

Oganes 稱，這樣央行將面臨的問題是下半年能升息多少次穩定通膨回到預期，同時又不會將經濟推入衰退。

今年 5 月，隨俄烏衝突引發的通膨時間明顯超過預期，18 個大型開發中經濟體的 12 家央行上調利率，6 月又新增 8 家。計算顯示，今年迄今為止，新興市場央行共計升息 4,415 個基點，而 2021 年全年升息幅度為 2,745 個基點。

瑞銀新興市場主管 Manik Narain 表示，諷刺的是，即便新興市場貨幣政策收緊的更早、力度也更大，但如果食品價格繼續上漲，通膨下降速度可能不會如已開發國家那樣快。」

Narain 強調，在這方面，新興市場可能面臨的最大問題是經濟成長與通膨之間的權衡。