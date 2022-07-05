半導體榮景顯現疲軟跡象 英特爾、輝達示警

在個人電腦 (PC) 銷售下滑、加密貨幣市場暴跌的情況下，疫情期間的半導體榮景開始顯現疲軟跡象，英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 等晶片業者皆警告，在經歷 2 年強勁需求後，未來數月將面臨較為艱困的時期。

疫情期間消費者大量購買筆電等電子產品的需求已消失，因為近期通膨飆升使得想要升級電腦設備的消費者退卻。加密貨幣繁榮消退，也結束疫情期間人們搶買加密貨幣挖礦晶片、高階電玩晶片等景象。

在一些需求旺盛的領域，例如汽車和數據中心晶片等，壓力仍然沒有緩解。但是，消費環境已經轉淡，促使英特爾、輝達等大廠提出警告。英特爾財務長 David Zinsner 在 6 月表示，下半年前景有更多雜音，該公司將尋求調整支出和投資。

輝達也表示，正在減少招聘，以因應加密幣和電玩兩大重要領域成長放緩，輝達上半年股價大跌 48%。

先前美光 (MU-US) 執行長 Sanjay Mehrotra 也表示：「近期產業需求環境疲軟，我們正在採取行動，放慢在 2023 會計年度的供應增長步伐。」這代表該公司計劃利用現有庫存來滿足訂單需求，而非進一步增產，並減少在新廠和設備上的支出。

晶片高管、電腦零售商和經銷商表示，近月市場萎靡不振，較年初許多人預期的還要低迷。不過，儘管需求走軟，仍沒有一家大廠預測半導體晶片短缺情況將很快結束。