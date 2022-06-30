亞幣料創1997年以來最大單季貶幅 各國央行恐怕只能加快升息

儘管尚未從疫情中完全復甦，但出於對高通膨的擔憂，亞洲國家央行正調整腳步，隨美國聯準會加快緊縮，以防自身貨幣過度貶值，並度過通膨危機。

摩根大通亞洲美元指數 (不含日圓) 本季預計下跌 4.5%，並創下自 1997 年金融危機以來最差的一季，而亞洲國家央行升息普遍落後整體新興市場，他們原本希望可以保持耐心，幫助刺激經濟由疫情中復出。

但在聯準會急速升息下，想要繼續偏寬鬆已不可行。即使像南韓央行早早啟動升息循環，都未能免除韓元重貶危機。

韓元料將創下 11 年來最大單月下跌，菲律賓披索預計迎來 14 年來最糟糕一季，早已跌出新低的印度盧比，仍在努力尋求降低貶勢。泰銖也摔至 15 年低點。

若不採取行動，這些亞洲國家可能步上日本後塵。在日本央行堅持超寬鬆政策下，與美國殖利率利差愈來愈大，自 3 月底以來，日圓兌美元已貶值 11%。

法國農業信貸銀行駐香港的資深新興市場策略師 Eddie Cheung 說：「事實證明，通膨持續存在，各國央行可能不得不提前行動，甚至比預期更加激進。」

摩根士丹利經濟學家在周日發布的報告中警告，如果貨幣貶值加劇了進口主導的通膨，可能會導致亞洲央行收緊貨幣政策，在預計通膨飆升之下，升息的幅度也會加大。