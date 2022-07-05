福特汽車Q2銷量微增1.8% 仍低於分析師預期

福特汽車 (F-US) 周二 (5 日) 指出，第 2 季新車銷量略有增加，年成長 1.8%，其中 6 月成長 31.5%。

不過，福特的銷量，仍低於分析師預期，分析師原本預計福特銷售額將成長 3.3% 至 5.1%。

福特本季表現超越整體產業，原本預計整體銷量將較去年同期下滑 19% 至 21%。汽車製造商一直努力重建經銷商庫存，因全球晶片和其他關鍵零件短缺而導致車商被迫減產，庫存遭到沉重打擊。

福特汽車銷售、分銷和卡車副總裁佛里克 (Andrew Frick) 在新聞稿中表示，「在整體產業供應緊張的情況下，福特受惠於強勁的 F 系列、Explorer 以及新款 Expedition 和 Navigator SUV 銷售的推動，表現優於同業。這些車輛合計占 6 月銷售額 56% 以上，比 5 月增加約 8 個百分點。」

值得注意的是，福特 F 系列皮卡的銷量在 6 月增至 57673 輛，創下 2022 年的最高單月銷量。銷售版本包括 F-150、全電動版本，以及更大的皮卡版本。

電動 F-150 Lightning 的銷量繼續攀升。福特周二表示，共售出 2296 輛，其中 6 月售出 1837 輛。