反映升息 2家壽險270張保單利率喊漲 台新壽不升反降

金管會緊盯保單宣告利率不能過高，有 8 家壽險公司 7 月保單宣告利率依舊凍漲，但因為台美 6 月接連升息，還是有壽險公司把升息紅利透過宣告利率回饋給保戶，富邦人壽、新光人壽合計調升 270 張保單利率，不過值得一提的是，台新人壽不升反降，調降 7 檔美元保單利率。

7 月共有 8 家壽險公司保單宣告利率維持不變，分別為：國壽、中壽、元大人壽、台灣人壽、全球人壽、南山人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽。

但富邦人壽宣布調升 254 張新台幣與美元利變保單，調幅全為 0.05 個百分點，其中台幣現售 18 張、停售 154 張；美元現售 12 張、停售 70 張，總共合計 254 張。調升後，美元保障型利變壽險主力保單宣告利率，最高由 3.25% 拉高到 3.3%，美元收付儲蓄型利變壽險最高宣告利率則從 2.9% 拉高到 2.95%。

新光人壽則有 16 張台幣停售利變年金及萬能商品，隨三行庫利率調升 16bps 以外，其餘各商品宣告利率皆不調整。

台新人壽 7 月份共計有 6 檔現售美元利變型商品及 1 檔停售商品調降宣告利率，調降幅度介於 0.07%~0.24%，調降後各商品的宣告利率依商品差異介於 2.85%~3.04% 區間。

對於保單利率不升反降，台新人壽表示，該公司已於 6 月重新調整利率變動型商品策略，期能建立更加穩健的機制，因此決定調降部分美元利率變動型商品宣告利率；台新人壽強調已全面檢視投資策略及宣告利率機制，以維宣告利率的穩定性及妥適性。