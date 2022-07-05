〈美股早盤〉經濟衰退擔憂縈繞 四大指數開低 道瓊跌逾500點

美國連假後市場情緒仍然不穩，因為投資人擔心全球央行採取激進的措施遏止通膨，可能導致經濟衰退，美股周二（5 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 500 點或近 1.7%，那斯達克綜合指數跌逾 165 點或近 1.5%，標普 500 指數跌近 1.7%，費城半導體指數跌近 2.2%。

美國財政部長葉倫和中國大陸國務院副總理劉鶴進行視訊對談，但美國財政部新聞稿並未提到關稅或制裁，而中國商務部聲明表示，中方關切美國取消對陸加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題。

先前有報導稱，美國總統拜登可能最快在本周宣布取消對 3,000 億美元陸製商品加徵的部分關稅。儘管這項消息讓市場鬆了一口氣，但投資人仍擔心美國潛在的經濟衰退、根深蒂固的通膨。

個股方面，市場對經濟衰退的擔憂影響一些股票表現，嘉年華郵輪 (CCL-US) 盤前下跌逾 4%，艾司摩爾 (ASML-US) 挫跌逾 7%。

歐洲消息方面，今法國下修 Markit 服務業 PMI 後，幣市場將對歐洲央行（ECB）今年升息幅度的押注削減至不到 140 個基點，低於三周前的 190 多個基點，令其與美國聯準會（Fed）之間的利率差距擴大。受此影響，歐元兌美元短線跳水，盤中一度跌 1.1% 至 1.0304，續創 2002 年以來新低。

此外，澳洲央行為打擊通膨，今宣布將主要貸款利率上調 0.5 個百分點至 1.35%，升息幅度與上個月一樣，為 5 月來第三度升息。

能源方面，因市場擔心全球經濟前景，原油與其他大宗商品連袂下跌。除歐元區 PMI 疲弱外，中國西安市實行 7 天臨時性管控措施也造成影響。與此同時，花旗集團分析師警告，隨著全球經濟成長放緩，原油價格可能會在年底前跌至每桶 65 美元。

另外，歐洲天然氣價格一度漲 3%，主因是挪威石油與天然氣工人罷工要求加薪導致產量下滑。

截至台北時間周二（5 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 3.83%，至每股 655.69 美元

根據特斯拉 2022 年第二季生產交付報告，第二季全球交付量為 254,965 輛，較第一季下滑 17.9%，低於市場預期，主因是受中國新冠疫情影響生產。另外，特斯拉上半年全球交付量為 56.4 萬輛，較去年上半年的 38.62 萬輛成長 46% 。

西方石油 (OXY-US) 早盤下跌 4%，至每股 58.02 美元

上周五「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）呈交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，該公司於 6 月 29 日、7 月 1 日再度買進總共 990 萬股西方石油公司股票，成本約為 5.82 億美元，持股比例增至 17.4%。

阿斯特捷利康 (AZ-US) 早盤下跌 1.26%，至每股 65.12 美元

阿斯特捷利康（AstraZeneca、AZ）今表示將以 12.7 億美元收購生技公司 TeneoTwo，以提振公司的血癌研究事業。AZ 聲明，已經同意買下 TeneoTwo 所有在外流通的股份，交易完成前先預付 1 億美元，之後支付相關款項最多達 11.7 億美元。此外，交易包括該美國公司為治療一種非霍奇金淋巴瘤所做的實驗性治療。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月工廠訂單月增率預期 0.5%，前值 0.3%

美國 5 月耐久財訂單月增率修正值預期 0.7%，前值 0.7%

華爾街分析：

Liberum Capital 的策略、會計和永續發展主管 Joachim Klement 表示，Fed 目前可能會繼續積極打通膨，與此同時，歐洲經濟成長正在放緩，加劇投資人對美國經濟成長擔憂。

在通膨、俄烏爭的影響下，歐元兌美元今年已經下跌了 8% 以上。MUFG 分析師 Derek Halpenny 表示，在能源情勢惡化、經濟成長風險顯著增加的情況下，歐元很難以任何有意義的方式反彈。