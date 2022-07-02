巴菲特本周再敲進990萬股西方石油 持股比例突破17%

監管文件顯示，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏海瑟威 (BRKa-US) 再敲進 990 萬股的西方石油 (OXY-US)，最新持股比例來到 17.4%。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，本周三 (29 日) 至周五 (1 日) 期間，波克夏海瑟威以約 5.82 億美元的價格，買進 990 萬股的西方石油，總持股數達 1.634 億股，價值約 99 億美元。

此外，波克夏還以 50 億美元價格，另外買進西方石油 8390 萬股的認股權證。

西方石油周五收漲 2.65% 至每股 60.44 美元，今年至今股價已翻逾一倍，除了巴菲特之外，俄烏戰爭導致油價大漲也是帶動股價攀高的重要因素。

今年大手筆掃股後，波克夏已是西方石油的最大股東。Refinitiv 數據顯示，波克夏持股數量較第二大股東先鋒集團 (Vanguard) 高出約 60%。

波克夏的舉動也引發外界對於收購西方石油的臆測。Truist Securities 分析師 Neal Dingmann 上月底發布報告表示，若西方石油公司債達到投資等級，獲得波克夏收購要約的機會很大，他也看好收購交易幫助波克夏實現更多樣化的能源投資組合。