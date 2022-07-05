CureVac在德對BioNTech提告侵權 要求合理賠償

疫苗製造商 CureVac (CVAC-US) 周二 (5 日) 表示，已在德國對 BioNTech (BNTX-US) 及其兩家子公司提起訴訟，就其所稱侵犯其知識產權的行為尋求「公平賠償」。

CureVac 宣稱擁有 BioNTech 和輝瑞 (PFE-US) 開發和銷售其 Comirnaty 冠狀病毒疫苗的 mRNA 技術知識產權達 20 多年。

CureVac 表示，「CureVac 的知識產權組合保護了與 BioNTech 的 SARS CoV-2 mRNA 疫苗的設計和開發相關的幾項發明，其中幾項尤為關鍵。」

BioNTech 對此尚未發表評論。

CureVac 補充說，並不尋求禁令，也不打算採取法律行動阻礙疫苗的生產、銷售。

CureVac 的一位發言人表示，「在疫情最嚴重的時候，誰都不會想要提告專利侵權。但現在疫情已經獲得更好的控制，因此現在是這樣做的正確時機。」

在去年將新冠病毒疫苗推向市場的努力失敗後，CureVac 加強了與合作夥伴葛蘭素史克 (GSK-US) 在改進疫苗版本方面的合作。

CureVac 和葛蘭素史克在 4 月表示，針對最近的兩種新冠變種病毒的第二代候選疫苗，已在老鼠臨床前研究中被證明非常有效。