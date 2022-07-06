美股將走出低谷? 數據顯示空頭正在撤退



雖然美股下半年開局第一天電影遭「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞（Michael Burry）警告跌勢可能才到一半，但有跡象顯示空頭正在撤退，可能在為市場反彈作準備。

華爾街日報（WSJ）周二（5 日）報導，技術與分析公司 S3 Partners 數據顯示，美國 6 月賣空總額增加 200 億美元，低於 5 月的 610 億美元增幅，也低於 2022 年大多數月份。做空放緩可能意味著，投資人認為股市接近低點並為市場反彈作準備。

Crossmark Global Investments 首席投資長 Bob Doll 表示公司已經開始縮減空頭部位押注，他說：「你總是希望市場處於高點時做空，在市場處於底部時停止做空。」

今年上半年，標普 500 指數累計下跌約 20%，創下自 1970 年以來最大的上半年跌幅。更勝最終被作空最多的股票指數今年迄今下跌 37%，幾乎是標普 500 指數跌幅的兩倍。這意味著空頭的成功，S3 Partners 估計，空頭今錢迄今未實現的收益約為 3,000 億美元。

雖然市場對美股是否復甦的爭論還在，但有個訊號可以作為參考，如果美股真的反彈，市場可能會看到空頭回補的上升，因為賣空者買回股票來平倉。

另一方面，選擇權市場同樣表明投資人的擔憂正在緩和。根據美銀分析師表示，與標普 500 掛鉤的看空選擇權價格已經相對低於看多選擇權，如果股票上漲，這些選擇權將被支付。也就是說，一些交易員對股市大幅下跌的風險逐步減低。

此外，大宗商品近期全面下挫，意味著通膨觸頂甚至出現回落，市場猜測屆時聯準會（Fed）可以不用大幅收緊貨幣政策，美股或許會迎來反彈與復甦。

然而，可以肯定的是，一些投資人預計市場將繼續下跌，因此持續做空股票。根據 S3 Partners 數據，6 月做空者針對 SPDR S&P 500 ETF Trust 的部位增加 63 億美元，高於 5 月做空的 45 億美元股票。