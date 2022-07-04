德國30多年來首見貿易逆差 因進口成本飆升

據德國聯邦統計局 (Destatis) 周一 (4 日) 公布數據，德國今年 5 月貿易逆差達 10 億歐元 (約 10.4 億美元)，這是歐洲最大經濟體自 1991 年以來首見貿易逆差。

德國 5 月出口意外較前月下降 0.5%，進口走高 2.7%，遠超經濟學家預期，經濟學家原本預計為順差 27 億歐元。與去年同期相比，德國 5 月份進口飆升 27.8%，出口則增長 11.7%。

這些數據說明了德國面臨的問題，即對俄羅斯能源的依賴，俄羅斯天然氣供應減少 60%，這迫使進口商在現貨市場上以高得多的價格購買。

牛津經濟研究所的經濟學家 Oliver Rakau 表示，在當前環境下，出口下降並不奇怪，值得注意的是進口，特別是價格走勢。

俄羅斯入侵烏克蘭以及中國防疫封鎖，正在對國際供應鏈造成嚴重破壞，對德國的出口導向型經濟造成重大影響。

5 月份，製造商使用的能源、食品和零組件等進口價格，與一年前相比上漲了 30% 以上，而出口價格僅上漲了一半左右。

Rakau 表示，即使經通膨調整的數據看起來不那麼顯著，但對外貿易仍然會對德國的成長產生負面影響，後者也以實際數額計算。

他指出，由於生活成本的上升和高度的不確定性，「貿易前景相當黯淡」。