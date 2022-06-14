德國反競爭機構對蘋果追蹤第三方應用程式作法進行調查

德國卡特爾辦公室周二 (14 日) 表示，正在調查蘋果公司 (AAPL-US) 關於追踪第三方應用程式的規定，以確定它們是否給予這家美國科技巨頭優惠待遇或阻礙其他公司。

卡特爾辦公室總裁孟茲 (Andreas Mundt) 說，「我們歡迎數據友好的商業模式，讓用戶可以選擇如何使用他們的數據。」「然而，像蘋果這樣可以單方面在其生態系統中，尤其是在 App Store 中制訂規則的公司，應該讓這些規則受到競爭法令約束。」

卡特爾辦公室指稱，有問題的是蘋果的應用程式跟踪透明度 (ATT) 框架，該框架要求用戶額外同意通過跟踪非蘋果軟體來收集數據。

這種跟踪允許應用程式收集用戶數據，並可用於廣告目的，例如個性化廣告。

蘋果一位發言人表示，該公司將與卡特爾辦公室進行建設性合作，以解決任何問題並討論其追踪規則的方法。

該發言人補充說，ATT 不會阻止公司展示廣告，同時還允許用戶控制他們的隱私。

根據 2021 年生效的新法規，監管機構可以禁止具有特定市場影響力的公司實施損害市場競爭的行為。

與此同時，該辦公室也利用這項工具對臉書 (META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 提起訴訟。