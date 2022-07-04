上半年全球房價漲幅排行出爐 前十大城市 美國占八座

上半年全球房價漲幅排行出爐，前十大城市中，美國就占八座，且全球 250 多座城市的房價同步走高，顯示全球貨幣大寬鬆潮仍持續拉抬房價，尚未看到美國聯準會（Fed）升息遏制房價的跡象。

證券時報旗下新媒體平台數據寶公布的「全球主要城市房價漲幅榜」顯示，以人民幣計價，上半年全球 250 多座城市的房價上漲，同期房價下跌城市不到 90 座。

數據寶的數據顯示，在全球房價漲幅前十大城市中，美國占八座，6 月底華盛頓州史波坎（Spokane）市中心公寓均價每平方公尺較 1 月底暴漲逾 110%，漲幅全球第一，突破人民幣（以下皆同）7 萬元。華盛頓特區的漲幅逼近 62%，漲幅位居第二。

上半年亞洲房市表現不佳，只有卡達杜哈（Doha）擠進全球前十大。杜哈市中心公寓均價大漲至 3.86 萬元，漲幅高達 46.1%。杜哈是卡達的首都和最大城市，也是波斯灣沿岸著名港口。

在亞洲房價漲幅前十大城市中，印度有兩座城市入榜，分別是印度齋浦爾（Jaipur）和阿默達巴德（Ahmedabad），前者房價暴漲逾 30%，後者漲幅也超過 20%。

越南也有兩座城市進榜，分別是越南胡志明和河內，其中上半年胡志明市房價的漲幅超過 20%，均價超過 3.5 萬元。

日本東京房價大幅下跌，均價從 1 月底的 7.26 萬元跌至 6.34 萬元。東京人民幣計價房價大跌，主要是今年來日圓重貶所致。數據顯示，今年來日圓兌人民幣匯率大幅貶值逾 10%。