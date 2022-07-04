日圓最慘跌勢已過 避險資產需求升溫

愈來愈多證據顯示，日圓最慘跌勢可能已結束，原因是全球經濟衰退疑慮，提振日圓、美國公債等避險資產需求。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的最新數據顯示，投機者已連續第七周削減日圓淨空頭部位，使非商業淨空頭部位降至今年來最低水準。

放空日圓是今年來最熱門的交易之一，日本央行維持利率不變，力圖振興日本經濟，美國聯準會（Fed）又大舉升息，以控制通膨，導致日圓腹背受敵，最終日圓淪為今年來表現最差的 G-10 貨幣，兌美元匯率重貶約 15%。

不過，愈來愈多證據顯示，從美國到亞洲，製造業景氣降溫，加劇投資人對全球經濟衰退的疑慮，為日圓、美國公債等傳統避險資產帶來支撐。

一般而言，美國公債殖利率和日圓走勢呈反向相關。此前美債殖利率持續上升，日圓隨之大幅回落。

然而，上周五（1 日）美國 10 年期公債殖利率降至低於 2.80%，美元兌日圓匯率卻未出現太大變動。美元兌日圓匯價周一亞洲盤盤中在 135 日圓附近，而 6 月高峰是 137 日圓。

花旗表示，美國公債殖利率回落尚未完全傳導至匯市。花旗策略師 Michael Chang 和 Jabaz Mathai 說：「我們認為，有理由相信美國公債漲勢具有粘性」，若果真如此，「美元兌日圓匯率將大幅下跌。」

上月日本央行決議繼續維持超低利率，並宣示捍衛「殖利率曲線控制」政策（YCC）的決心，此政策將 10 年期日本公債殖利率上限設在 0.25% 的水準。