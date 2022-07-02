小摩：油價恐飆至災難性的每桶380美元

摩根大通 (小摩) 週五 (1 日) 發布一份報告警示，7 大工業國集團 (G7) 若對俄國石油價格設置上限，恐引發俄羅斯報復性減產，最壞的情況可能讓國際油價飆升到每桶 380 美元。

烏俄開戰以來，美國與加拿大已禁止進口俄油，歐盟對俄羅斯海運原油實施禁運，G7 也正考慮設置價格上限，以耗盡俄羅斯戰爭資金，同時對全球能源價格形成下行壓力，削弱烏俄戰爭對經濟的衝擊。

不過，華爾街對此計畫感到憂心忡忡，擔憂此舉恐弄巧成拙，讓國際油價飆升，加重通膨危機。

Natasha Kaneva 為首的摩根大通分析師團隊週五發布報告指出，G7 正精心設計的一個機制來限制俄油價格，試圖削弱俄國戰爭機器的資金來源，但考慮到俄國強勁財政狀況，該國有能力在不過度損害經濟的情況下將每日原油產量削減 500 萬桶。

Natasha Kaneva 預估，若俄國每日減產 300 萬桶原油，將推高布蘭特原油價格至每桶 190 美元，而減產 500 萬桶的最壞情況下，可能會使布蘭特原油價格飆升至每桶 380 美元的災難性高水位。

該報告指出，對俄油限價最明顯和最可能的風險是俄羅斯可能會減少出口來進行報復，以對西方諸國造成損害，供油吃緊對俄國有利。

G7 正精心設計的一個機制來限制俄油價格，試圖削弱削弱俄國戰爭機器的資金來源 (圖片：AFP)

俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 近日警告，G7 對俄油限價是對市場機制進行干預的又一次嘗試，可能只會導致市場失衡和出現缺口，最終只會進一步推高原油價格。

在西方的經濟制裁之下，俄國以折扣價格出售俄油給中國和印度等國，俄國原油收入不減反升。根據挪威能源研究公司 Rystad Energy 數據顯示，俄羅斯今年石油收入將至少達到 1800 億美元，較去年營收高出 45%，更比 2020 年高出 181%。