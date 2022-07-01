原油供應擔憂加劇 分析師上調油價預估

路透週四 (30 日) 公佈的調查顯示，在供應疑慮加劇的情況下，分析師預估 2022 年布蘭特原油均價將達到每桶 106.82 美元，為今年來該調查最高紀錄。

在 5 月調查中，將近 30 位經濟學家和分析師預計，2022 年布蘭特原油價格平均為每桶 101.89 美元，本月進一步上修至 106.82 美元。

今年迄今，布蘭特原油價格平均為每桶 105 美元。OPEC+ 宣布於 8 月增產 64.8 萬桶 / 日，結束自 2020 年 5 月以來的 970 萬桶 / 日減產。

分析師表示，經濟放緩可能會抑制油價飆升，但是供應緊張仍將超越需求減少的擔憂。

經濟學家預計，今年全球石油需求將繼續增長，與 2021 年相比，2022 年全球石油需求將增長 230 萬桶 / 日至 500 萬桶 / 日。明年也預計將繼續增長，約為 200 萬桶 / 日至 230 萬桶 / 日。

全球汽油價格已達到令人痛苦的高位。在美國，油價在本月首次超過每加侖 5 美元，近幾日因經濟衰退前景而稍微下跌。

理論上，OPEC 可透過增產來壓低油價，但許多產油國迄今未能達成集團決定的產量配額。根據國際能源總署 (IEA) 的數據，OPEC+ 5 月實際產量較協議產量少 280 萬桶 / 日。根據產量協議，產量不足的生產國可在年底前補足其配額。

此外，西方國家對俄羅斯的制裁也帶來影響。美國能源資訊署 (EIA) 表示，去年過剩產能約有 60% 位於俄羅斯，但如今因為西方制裁，截至今年 5 月，該過剩產能大部分已消失殆盡。