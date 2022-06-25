能源專家指出油價仍下跌的兩大主因

標普全球 (S&P Global Inc.) 副董事長、能源權威專家尤金 (Dan Yergin) 週五 (24 日) 點評，隨著投資人關注美國和歐洲的衰退風險，國際油價一直在走低。

自去年以來，國際油價漲勢勢不可擋，在俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後飆升至高位，但自 5 月底以來，Brent 原油期貨價格已從每桶 120 美元以上跌至每桶 110 美元左右，或下跌約 10%。同期，WTI 原油期貨價格下跌超過 9%。

自 5 月底以來，國際油價已震盪走低。(圖片：AFP)

能源權威專家尤金週五 (24 日) 受訪時表示，投資人最近一直將注意力轉向美國和歐洲「經濟衰退」兩大關鍵議題。

他指出：「聯準會選擇奮力追趕通膨曲線，甚至甘冒經濟衰退的風險，而這正是緩解油價過快增長的主因之一。」

聯準會主席鮑爾本週赴國會作證時稱，聯準會將「無條件」遏制通膨，可能升息到足以讓經濟陷入衰退的程度，坦言實現經濟「軟著陸」極具挑戰。

尤金還提到：「另一個主因是，俄羅斯總統普丁將烏俄戰爭擴大到對歐洲的經濟戰爭，普丁試圖破壞歐盟經濟。」

俄羅斯透過北溪 1 號管道限制了對歐洲的天然氣供應，降低義大利的天然氣供應，切斷芬蘭、波蘭、保加利亞、丹麥和荷蘭全部天然氣供應。

國際能源署近日警告，俄羅斯很可能真的對整個歐洲斷供天然氣，這恐將嚴重影響歐洲冬季取暖、發電，以及工業生產。全面斷供的威脅已讓歐洲各國考慮以燃煤來替代減少的天然氣。

德國政府表示，俄羅斯全面斷供可能促使能源市場崩潰，衝擊不亞於當年雷曼兄弟引爆金融危機，目前該國已提升天然氣計畫到第二級「警戒」程度。

尤金補充道，世界最大石油消費國中國的需求前景也不確定，中國已緩慢解除封鎖，目前尚不清楚，中國解封後經濟復甦的程度，這將對石油需求產生影響，但這種不確定抑制油價走高。

未來石油供應能否滿足市場需求已成市場關注的焦點，石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 6 月初同意擴大增產，將在 7 月每日增產 64 萬 8000 桶，相當於全球需求的 0.7%，以抵銷俄國產油減少情形。

Capital Economics 大宗商品經濟學家 Edward Gardner 表示：「我們認為，OPEC+ 將採取更自由的方式，讓少數有閒置產能的成員國生產更多產品。」