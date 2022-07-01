標普創50年來最糟上半年 最大罪魁禍首是「通膨」

標準普爾 500 指數今年迄今跌幅達 20.56%，創 1970 年以來最糟的上半年表現，分析師認為這是很多利空因素導致的結果，不過追根究柢，最大的主因是「通貨膨脹」。

聯準會此前預估價格壓力是短暫的，結果「暫時性」通膨卻比他們想像的更持久。聯準會主席鮑爾在去年 11 月終於承認，通膨或不是暫時的，之後聯準會在內的各國央行將接近歷史低點的利率迅速升息，以遏制通膨，但聯準會早已落後於通膨曲線，現在被迫以 3 碼的升息幅度奮力追趕，這危及因疫情而仍然脆弱的市場和經濟。

標普在 6 月 30 日收跌近 0.9%，今年迄今跌幅達 20.56%，創 1970 年以來最糟的上半年表現，以科技股為重心的那指跌幅近 30%，從加密貨幣、IPO 到大宗商品市場的某些領域的各種風險投資已崩潰。比特幣下跌近 60%，經濟活動的風向標—銅價下跌超過 15%，棉花價格下跌超過 13%。

此外，去年全球新創與資本市場掀起 SPAC 上市熱潮已成為投資人最害怕的交易之一，CNBC SPAC Post Deal 指數今年來已重挫近 50%，比標普同期的跌幅高出一倍。

LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 表示，通膨是聯準會的剋星，聯準會 6 月會議的前幾天，各界還對高通膨率感到意外，市場就是這樣一步步走到了今天這般田地。

美國 5 月消費者物價指數（CPI）年增 8.6％，增幅創下 1981 年 12 月以來最高，聯準會首選的通膨指標—核心個人消費支出 (PCE) 物價年增 4.7%，仍處於 1980 年代來的最高水平附近。

勞動力短缺、供應鏈瓶頸，讓市場供不應求，推高商品、服務成本，俄羅斯對烏克蘭的攻擊，推高能源和食品價格，消費者信心已經崩潰，通膨預期已飆升。

鮑爾近日表示，相比升息帶來的衰退風險，他更擔心無法消除高通膨 (圖片：AFP)

安聯集團首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 表示，鮑爾現在他正在失去完全的控制權，聯準會需要積極升息，否則將持續追趕曲線。

許多投資人也擔心央行升息行動可能會使經濟陷入衰退。鮑爾近日表示，比起積極升息導致經濟陷入衰退的可能性，他更擔心無法消除高通膨，就連歐洲央行總裁拉加德也發表類似言論。

德銀週四的一項調查顯示，約 90% 的投資人預計美國將在 2023 年底前陷入衰退。許多投資者還將面臨進一步的損失。儘管標普已跌入熊市，即較近期高點下跌 20%，但 72% 的受訪投資人說，他們預計標普還會進一步下跌，然後才會出現持續復甦。

儘管如此，分析師認為投資人仍有理由保持樂觀。

Krosby 稱，老話一句是市場首先要聽到聯準會的言論軟化的消息，這將使 3 碼升息幅度放緩，甚至可能暫停升息，這取決於美國經濟的狀況。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員預測聯準會 7 月升息 3 碼的可能性高達 84%，8 月升息 2 碼以上的機率達 86%。

回顧歷史，標普在 1970 年上半年暴跌 21% 時，該指數迅速收復這些損失，在下半年上漲了 26.5%，並勉強維持當年的漲幅。Krosby 提到，市場下半年能恢復嗎？這需要許多因素來推動，但以前曾經發生過。